Woning in Heule onbewoonbaar na zware dakbrand

In de Hoge Dreef in Heule is donderdagavond een woning getroffen door een zware dakbrand. De brandweer had grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. De brand werd opgemerkt rond 21 uur. “De brand ontstond vermoedelijk op de eerste verdieping in een slaapkamer”, zegt brandweerofficier van zone Fluvia Jean-Pierre Demeestere. “Ook alle andere slaapkamers zijn uitgebrand en de benedenverdieping heeft zwaar te lijden onder de waterschade."

De brandweer had het moeilijk om de brand onder controle te krijgen. "Het dak is geïsoleerd met ecologische materialen zoals samengedrukt karton. Dat is erg moeilijk te blussen. Telkens als we een gat maken in het dak om een brandhaard te bestrijden, komt er weer verse lucht binnen en zet de brand zich verder”, aldus de brandweerofficier.

De bewoners van de dichtstbijzijnde huizen in de straat werden geëvacueerd en moesten een tijdlang op straat staan tot het weer veilig was om naar binnen te gaan. Tijdens de bluswerken was de Hoge Dreef lange tijd afgesloten.