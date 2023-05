Populair Instagramkanaal "Cestmocro" brengt nieuws op maat van jongeren, maar niet zonder nepnieuws en controverse

Zo herinnert ze zich het verhaal van de vijfjarige Marokkaanse kleuter Rayan die vorig jaar in een waterput was terechtgekomen. "Het was zaterdagavond en opeens deelt Cestmocro dat het jongetje gered is. Iedereen reageerde euforisch, maar tien minuten later bleek dat Rayan het niet overleefd had. Dat is een heel grote fout."

Nog niet zolang geleden deelde Cestmocro het onderstaande bericht over de Marokkaanse PSG-voetballer Achraf Hakimi. Net zoals heel wat andere sociale en traditionele media beweerde Cestmocro dat Hakimi al zijn bezittingen aan zijn moeder zou hebben geschonken. Dat zou hij gedaan hebben naar aanleiding van zijn echtscheiding om te vermijden dat zijn ex-vrouw geld van hem kon krijgen. Toch is daar voorlopig geen bewijs voor, zoals ook te lezen is in deze factcheck. Het verhaal is niet rechtgezet door Cestmocro of andere media die het hebben gedeeld.