Problemen op Linkeroever door werkzaamheden aan de Kennedytunnel

Er is een omleiding via het havengebied. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt in de richting van Nederland. Voor langere afstanden tussen het oosten en het westen van het land kun je beter omrijden via Brussel.

De werkzaamheden veroorzaken vandaag veel problemen, vooral op Linkeroever. Veel mensen volgen hun gps, die hen via de Waaslandtunnel leidt. Maar vrachtwagens mogen daar niet door, ze moeten dus terugdraaien.

"Veel bestuurders kiezen om Linkeroever binnen te rijden, waar zij door hun gps naar de Waaslandtunnel gestuurd worden", zegt Wouter Bruyns, woorvoerder van Politie Antwerpen. "Maar daar kunnen ze niet door, ze moeten dus terugkeren. En dat veroorzaakt problemen, het achterliggende verkeer wordt gestropt. Wij moeten vrachtwagens begeleiden om hun weg terug te vinden naar de tolvrije Liefkenshoektunnel."