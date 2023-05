CHECK - Neen, dit is geen video van een markt waar terreurgroep IS seksslavinnen verkoopt

In een reactie aan VRT NWS bevestigt Rafiq dat de video op internet deze activiteit in beeld brengt: "Ja, dit is mijn werk." Het gaat om een fragment, vertelt de kunstenares, van een langere performance over het lot van vrouwen die door IS als slavinnen werden ontvoerd en verkocht. In de scène speelt een acteur de rol van een IS-strijder die de sluier van vrouwen optilt "om te zien of ze knap zijn". Een video van de volledige performance zou later deze week verschijnen op haar socialemediaprofielen, zegt Rafiq nog.