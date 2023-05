Björn Soenens: "Partners van de zieke mens worden al te vaak vergeten, ook mijn vrouw moet nu opladen"

Zo vond ik de symboliek van mijn ziekte meer dan toeval. De dokters die in de VS een verdacht gezwel zagen op mijn rechterlong, op uitgerekend 22 maart. De dag waarop het net zeven jaar geleden was dat er terreur werd gepleegd in Brussel. Nog geen zeven weken later, op 8 mei, Bevrijdingsdag, liet mijn oncoloog mij weten dat ik geen nabehandeling zou moeten ondergaan, na de verwijdering van de tumor. Geen chemo voor mij, geen immunobehandeling en geen bestralingen.

8 mei was dus een echte bevrijdingsdag. Een vreugdevolle dag en toch was ik ook in verwarring. Een soort tristesse overviel me door de rollercoaster van emoties die de voorbije weken in mijn leven waren geweest. Kankervrij, maar toch nog met pijn rondlopen. Nu en dan half amechtig, zonder adem, de trap oplopen. Na twee uur gezelschap moe zijn en willen slapen. Je een halve bejaarde voelen, op halve kracht van je eigen kunnen. Verwarrend heen en weer geslingerd worden tussen opluchting en blijdschap, en een soort huilerig gevoel van verwarring, vermoeidheid en pijn.