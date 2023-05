Duizenden ongebruikte olie- en gasinstallaties vervuilen Noordzee, maar ontmanteling blijkt vaak duur en complex

Die installaties zijn vooral in handen van grote bedrijven zoals BP, Shell, Equinor en TotalEnergies. Het grootste deel ligt in de Britse wateren. Het Verenigd Koninkrijk zou in de toekomst zo’n 306 platformen moeten opruimen, Nederland 192 en Noorwegen 136. De Europese Commissie schatte in 2021 dat de geplande opruimwerken in de Noordzee tussen 2020 en 2030 zo’n 30 miljard kosten. Het grootste deel, 17 miljard, is voor rekening van het Verenigd Koninkrijk.

Het is internationaal verplicht ongebruikte platformen volledig af te breken, maar door de hoge kosten en complexiteit stellen eigenaren vaak de opruiming van de installaties uit of krijgen ze toestemming van de bevoegde landen om grote delen ervan in de zee achter te laten.