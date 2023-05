Diestenaar brengt nummer uit van 'verloren gewaande broer'

Een paar weken geleden zijn ze samen de studio in gedoken en hebben ze één van Morads nummers opgenomen, samen met producer Patrick Delabie en met de bandleden van de Hagelandse groep The Me In You. Het resultaat van de twee 'broers' die de handen in elkaar hebben geslagen, is nu klaar. Het nummer heet Metamorphosis II, geschreven en gezongen door Morad Stars. Je kan het beluisteren op Spotify.