Disney schrapt miljoenenproject in Florida, te midden van oplopend conflict met gouverneur Ron DeSantis

Aanvankelijk sprak Disney, een belangrijke economische en sociale speler in Florida, zich niet uit over die "Don't say gay"-wet. Maar onder druk van Disneymedewerkers nam toenmalig CEO Bob Chapek contact op met DeSantis. Hij uitte zijn bezorgdheid over de wet, die gebruikt zou kunnen worden tegen homoseksuele, lesbische, transgender of non-binaire personen.

Dat schoot bij DeSantis in het verkeerde keelgat. Hij pakte het zelfbestuur af dat Disney al sinds jaar en dag heeft over Reedy Creek Improvement District. Dat is een gebied van 101 km² rond Disney World waar Disney zelf instaat voor brandweer, infrastructuur en nutsvoorzieningen. DeSantis verving het bestuur door enkele van zijn vertrouwelingen met de woorden: "There's a new sheriff in town and that's Florida."