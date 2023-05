Econoom Paul De Grauwe: "Bottom line is dat banken te veel macht hebben"

Wat moet er dan gebeuren om de banken aan te manen tot meer inschikkelijkheid? "De banken wil zo weinig mogelijk tegemoet komen aan de wensen van hun eigen klanten. Dat is toch moeilijk te begrijpen. Dat is omdat ze te weinig concurrentie hebben. Fundamenteel moet de overheid de concurrentie in de sector aanwakkeren.

En wat met het dreigement van staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) om een hogere minimumrente op te leggen? "De overheid zou dat vandaag of volgende week kunnen beslissen. Waarop wachten ze eigenlijk?"

Maar ook de Europese Centrale Bank kan iets doen, vindt Paul De Grauwe. "De ECB zou samen met de nationale banken kunnen zeggen: wij vergoeden de zichtrekeningen die u bij ons aanhoudt op voorwaarde dat de spaarrente ook wordt opgedreven." Voor een goed begrip: dat gebeurt momenteel niet, maar volgens De Grauwe kán dat wel.

Het argument dat de banken in een recent verleden jarenlang goedkope leningen hebben gegeven, wuift hij weg. "Dat was een mindere periode, maar de banken hebben toch wel winst gemaakt. Het is dus niet zo dat ze verlies hebben geleden."