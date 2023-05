Nieuwe sancties tegen Moskou: Europese Unie pakt dan toch de handel in Russische diamanten aan

Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 heeft Europa al verschillende sanctiepakketten afgekondigd. De Russische diamantindustrie bleef tot nu toe echter buiten schot. Daar zal dus verandering in komen, zegt Raadsvoorzitter Michel. "We zijn nu gefocust op het sluiten van de mazen in het net en blijven Rusland afsnijden van kritieke voorraden. We gaan de handel beperken. Russische diamanten zijn niet voor altijd." Een al dan niet subtiele verwijzing naar de gelijknamige Bondfilm "Diamonds are forever".