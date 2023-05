Festivalseizoen van start met Rock Affligem

"Op zaterdag programmeren we een gevarieerd aanbod", zegt Geoffrey Desmet. "Met Bart Peeters en Regi, maar ook de gitaren van de Kids komen aan bod en wat feestmuziek door Vive la Fête. Dus, voor ieder wat wils. We zijn ook blij met de komst van The Kids, want die ademen echt wel de historiek uit van de Belgische rockscene. En de fuifbeesten kunnen zich uitleven in onze Dance Hall. We hopen toch op een talrijke opkomst, de weersvoorspellingen zien er alvast goed uit en dat is fantastisch voor ons. Dat is een geluk dat we niet kunnen beschrijven", besluit een hoopvolle Geoffrey Desmet.