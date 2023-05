Fietstaxi in Gent doet meer dan 4.000 ritjes in eerste jaar, project wordt verdergezet

Het sociale aspect van de fietstaxi vindt Gent ook belangrijk. "Een deel van de vrijwilligers zijn nieuwkomers die op deze manier de taal en de stad leren kennen. Passagiers slaan ondertussen een babbeltje en hebben meer contact met de omgeving. Zo wordt eenzaamheid tegengegaan." In 2022 waren er 1.491 unieke gebruikers, in 2023 ongeveer 50 per maand. De fietstaxi telt momenteel 56 vrijwilligers. De gemiddelde afstand per rit is 1,9 kilometer. "We zijn heel blij met de cijfers en zullen het project dus verderzetten", besluit Watteeuw.