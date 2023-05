Griekse regering in nauwe schoentjes door beelden die "pushback" van migranten tonen

Twee dagen voor de parlementsverkiezingen in Griekenland krijgt de regering van premier Kyriakos Mitsotakis kritiek over haar migratiebeleid. Er zijn namelijk beelden opgedoken van een illegale pushback van vluchtelingen, vorige maand voor de kust van het eiland Lesbos. De beelden van een Oostenrijkse activist zijn geverifieerd en gepubliceerd door "The New York Times".