Grootste meren en waterreservoirs ter wereld zijn voornamelijk gekrompen in 30 jaar tijd

Bij de zwaarst getroffen meren horen o.a. het zoutmeer Salton Sea in Californië, het Great Salt Lake in Utah en het Goud-e-Zerehbassin, een zoutmeer in Afghanistan. Maar een van de bekendste voorbeelden is wellicht het Aralmeer op de grens van Oezbekistan en Kazachstan, waar overconsumptie door de mens een grote rol speelde. De achteruitgang begon er al in de jaren 60. Het meer is intussen grotendeels van de kaart verdwenen.

Van de ruim 1.000 natuurlijk gevormde meren die werden gemonitord, gingen er 457 serieus achteruit, terwijl de volumes in 234 meren stegen. Bij 360 meren werden er geen significante trends vastgesteld.