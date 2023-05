Psychiatrisch centrum in Beernem krijgt volledige make-over, goed voor 100 miljoen euro

"Als we onze patiënten in een goeie omgeving willen blijven ontvangen, moeten we investeren. De werken zullen in verschillende fases verlopen. De grootste fase is die van ons nieuw ziekenhuis. Dat wordt een volledig nieuw gebouw met een nieuw onthaal voor ons centrum. Er zal binnenin plaats zijn voor een polikliniek, waar mensen terecht kunnen voor eenvoudige behandelingen. Maar we krijgen ook twee afdelingen voor mensen met een intensieve psychiatrische problematiek."