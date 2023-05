Help, daar is de blok! Studeertips van professionals: "Wees spaarzaam met je markeerstift"

Topsporters beginnen nooit onvoorbereid aan een work-out. Dat geldt ook voor studenten. Net zoals marathonloper Bashir Abdi zijn loopschoenen aantrekt voor een stevige training, moeten ook studenten opgewarmd zijn. “Voor je begint te studeren zorg je ervoor dat je er ook echt klaar voor bent”, legt Paul Kirschner uit. “Leg al je studieboeken klaar, maak een planning en zorg voor zo min mogelijk afleiding.”

Vermijd prikkels

Je internet uitzetten of je gsm in een schuif leggen is niet voldoende. “Zelfs als je telefoon afstaat, leidt die je af”, zegt Kirschner. “Leg hem daarom in een andere kamer.”

Maak een planning (en volg die)

Studeren vraagt tijd en inspanning. Maak daarom een planning zodat je weet wat je moet studeren, hoe je dat gaat doen en hoeveel tijd je aan elk vak kan spenderen. Het expertisecentrum voor Effectief Leren raadt aan om een schriftelijke planning te maken zodat je die altijd bij de hand hebt.

Een planning opstellen is één ding, maar deze volgen is vaak een grote uitdaging voor studenten. “Zoek daarom familie of vrienden die je hierbij kunnen helpen. Zij kunnen mee inschatten hoe haalbaar je planning is”, geeft Paul Kirschner als tip.

Kruip op tijd in je bed

Net zoals topsporters is het belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. Beweeg daarom regelmatig, eet gezond en slaap voldoende. “Het helpt niet om je vol te stoppen met koffie en energiedranken”, zegt Kirschner.