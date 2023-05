Hoe herken je een Aziatische hoornaar en wat moet je doen als je er een ziet?

Op dit moment van het seizoen kan je een koningin nog zelf ombrengen, zegt Patrick Van Ende, zelf imker en lokaal coördinator bij Vespa-Watch. Dat kan op de klassieke manier, met een vliegenmepper of door ze te vangen in een glas en dat in de diepvries te zetten. Zo kan je vermijden dat de koningin een heel nest begint.

Maar over een drietal weken komen de werksters erbij in de nesten en is de situatie weer anders. Dan is het handig om de koningin te volgen en te kijken waar het nest zich bevindt. Dat nest is momenteel nog klein maar groeit snel, tot de grootte van een basketbal.