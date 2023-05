Twee puppy's dood en tien honden in beslag genomen: politie valt voor tweede keer op week tijd binnen bij kennel in Boechout

Tien honden zijn in beslag genomen bij de kennel Happy Doggy in Boechout. "We zijn ter plaatse gegaan nadat we een oproep binnengekregen hadden over een gestorven puppy. Onze agenten hebben uiteindelijk negen puppy's en een teefje meegenomen en overgebracht naar het Blauwe Kruis in Wommelgem. Over de toestand van die tien dieren kan ik momenteel niets zeggen", vertelt woordvoerder Jessy Spoelders van politiezone MINOS.