Inwoners kunnen nog tot 21 mei naam voorstellen voor fusiegemeente Tessenderlo-Ham

Een naam voor een fusiegemeente vinden, het is niet zelden een ware queeste. Ham en Tessenderlo schakelen daarom hun inwoners in, in een open procedure waarbij burgers suggesties kunnen doen. En die procedure loopt nu bijna ten einde. “Nog tot 21 mei kan iedereen een suggestie doen”, zegt Karolien Eens (Vooruit-SPiL), burgemeester van Tessenderlo. “Maar het is nu al een heel lange lijst, ik denk dat er al meer dan 100 inzendingen zijn.”