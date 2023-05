Dodental na zware overstromingen in Italië loopt op tot 14: "Het is nog steeds een noodsituatie"

Veel hulp is er niet, gaat Strynckx verder. "Zandzakjes zijn er niet en de gemeente heeft de handen vol." Om controle te krijgen over de ramp, moeten ook de oevers van de rivieren versterkt worden. "Dat is nog een groot probleem, omdat het water met volle kracht gaten in de oevers slaat. Het water zoekt een weg en zo zagen we dat het water plots als een kolkende rivier daardoor was geraasd."