Leerkracht van middelbare school in Blankenberge gaf zichzelf aan voor onderzoek naar meerdere zedenfeiten

De school uit Blankenberge heeft donderdag alle ouders van de leerlingen verwittigd dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar een van de leerkrachten. Het gaat om een man van 27, die heel gemoedelijk omging met de leerlingen. Hij zou de afgelopen jaren betrekkingen hebben gehad met jongeren, ook onder de 16 jaar.

Het gerecht is dat ook te weten gekomen, maar niet door de school zelf zoals eerst gemeld. Het is niet duidelijk hoe het gerecht dan wel op de hoogte was. "De man is zich daarop woensdag zelf gaan aangeven bij de politie", vertelt zijn advocaat Bart Bleyaert. "Dat betekent dat hij zelf enkele dingen te zeggen had en dat hij besef heeft van de ernst van de situatie."

De betrekkingen van de leerkracht met de minderjarigen zouden wel met wederzijdse toestemming gebeurd zijn. Maar omdat de leerkracht een gezagspositie uitoefent is dat nooit wettelijk. Betrekkingen met jongeren onder de 16 zijn sowieso bij wet verboden, daar moeten ouders sowieso toestemming voor geven. "Mijn cliënt wordt beschuldigd van meerdere zedenfeiten en sinds woensdag zit hij in de cel. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer en wordt beslist of hij langer wordt aangehouden."