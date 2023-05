Meer dan 200 sociale huurders betrapt op domiciliefraude in twee jaar tijd

In de loop van 2020 en 2021 zijn 206 sociale huurders betrapt op domiciliefraude. Het ging bijvoorbeeld om mensen die niet in hun sociale woning bleken te wonen. In andere gevallen woonden er meer mensen in de woning dan aangegeven stond. "Het is uitermate belangrijk om deze vorm van fraude te voorkomen en op te sporen", zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).