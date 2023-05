Al 8 doden dit seizoen en toch is Mount Everest populairder dan ooit: "Iedereen wil record vestigen"

De beklimming van Beirinckx zelf – die buiten het klimseizoen tomatenboer is in Herentals – verliep gelukkig zoals gehoopt. “Ik heb me zes maanden voorbereid, me goed geacclimatiseerd en ter plaatse nog andere toppen beklommen”, zegt hij.

Maar zo’n voorbereiding is geen noodzakelijke voorwaarde om van de Nepalese overheid een vergunning te krijgen. Dit jaar leverde ze er 450 af. “Van die groep durf ik voorzichtig te denken dat de helft daar op dat moment nog niet aan had mogen beginnen”, schat Beirinckx in.

“Het zou goed zijn mocht men vanuit Nepal stellen dat je minstens een zevenduizender gedaan moet hebben. Daar wordt uiteindelijk het toerisme in heel het land beter van en de risico’s op de Mount Everest zouden er ook een stuk door verkleinen.”