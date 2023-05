Zeker 145 doden in Myanmar na doortocht cycloon Mocha, de meesten onder hen Rohingya

De westelijke staat Rakhine, die dus het hardst getroffen is, is de thuisbasis voor de Rohingya, een moslimminderheid die door de overheid vervolgd wordt. De Myanmarese overheid evacueerde naar verluidt meer dan 63.000 van de 125.000 Rohingya die in die staat in kampen verblijven, nadat ze in 2017 tijdens een militaire operatie uit hun huizen waren verdreven.

De Rohingya leven al generaties in Myanmar, maar worden er niet als een officiële minderheid erkend. Ze zijn geen officiële staatsburgers en worden heel wat basisrechten ontzegd.

Na de militaire operatie in 2017 vluchtten meer dan 700.000 Rohingya naar buurland Bangladesh. Ook daar leven ze in vluchtelingenkampen. De cycloon Mocha trok ook gedeeltelijk over Bangladesh, maar daar is er voorlopig geen sprake van doden. Aanvankelijk werd gevreesd dat de cycloon over het grootste kamp zou trekken, maar uiteindelijk volgde hij een ander traject.