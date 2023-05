De eerste "zaklamp" rond de maan komt er niet, NASA moet missie beëindigen door technische problemen

Toch spreekt NASA niet van een complete mislukking. "Het is teleurstellend dat we er niet in geslaagd zijn om metingen te doen van de maan, maar we hebben tijdens de vlucht natuurlijk wel een hoop data kunnen verzamelen van de nieuwe systemen aan boord", zegt NASA-wetenschapper Barbara Cohen.

Zo waren er ook een nieuwe, energiezuinige minicomputer aan boord en een navigatietoestel om zeer precies te kunnen landen.

"Het testen van nieuwe technologieën brengt altijd meer risico's met zich mee, maar het is essentieel om te testen en daaruit te leren", zegt ook NASA-ingenieur Christopher Baker. "Vanuit dat oogpunt kunnen we toch van een succes spreken."