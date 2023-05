CHECK - Neen, dit is geen beeld van verdwenen vliegtuig Malaysia Airlines

Maar: het verhaal klopt niet. Het vliegtuig van vlucht MH370 is sinds 2014 vermist en werd nog niet teruggevonden. Op de foto is dus een ander vliegtuig te zien.

Na een omgekeerde zoektocht via Google Lens zien we dat de foto eigenlijk een beeld is uit een video van Deep Blue Dive Center, een duikclub in de Jordaanse stad Aqaba. De duikclub zegt zelf verbaasd te zijn over de commotie die de video teweegbracht. “Dit is gewoon een gesloopt vliegtuig dat vroeger op de luchthaven hier in Aqaba stond”, zegt de duikclub. “Het werd geplaatst in een gebied zonder koralen om de terugkeer van het zeeleven aan te moedigen.”