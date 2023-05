(Alweer) nieuwe start voor euthanasieproces over dood van Tine Nys: wat kunnen we verwachten?

In dit geval vroegen de rechters in Dendermonde zich af of het wel oké was dat er op alle inbreuken tegen de euthanasiewet maar één gevolg mogelijk was: een assisenproces wegens gifmoord. Een jaar later, in oktober 2022, antwoordt het Grondwettelijk Hof dat dat inderdaad een probleem is: er zou een onderscheid moeten zijn tussen een dokter die een euthanasie uitvoert waar een patiënt geen recht op heeft, en een dokter die de procedure niet helemaal correct volgt. Daar zouden verschillende straffen op moeten staan, terwijl dokters nu in alle gevallen een levenslange celstraf kunnen oplopen.