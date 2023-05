Gemeenteraadslid vraagt ondergronds parkeren op zaterdag in Sint-Truiden permanent gratis te maken

Carl Nijssens, onafhankelijk gemeenteraadslid in Sint-Truiden, wil dat het proefproject, waarbij bezoekers sinds november vorig jaar gratis ondergronds mogen parkeren op zaterdagen, definitief wordt. Het gaat over Parking Gazo en Parking Centrum, samen goed voor 514 plekken. “Van bij de opstart waren middenstand, marktkramers en bezoekers lovend. Dat is niet veranderd en we zien dat de weg naar ondergronds parkeren in de weekends meer gevonden wordt”, zegt Nijssens.