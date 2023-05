Zwalm plaatst dwarsroosters om modderstromen op te vangen: "Modder op Hundelgemsebaan was gevaarlijk"

In Zwalm werken ze aan oplossingen om modderstromen op de Hundelgemsebaan te stoppen, na de zware regenval van vorige week. De modder kwam van de grote landbouwpercelen naast de baan. Door de vele regen van de laatste tijd is die grond verzadigd en kan het regenwater er niet meer in doordringen. Omdat er ook nog geen beplanting is op de akkers, heeft het water vrij spel, en neemt het de grond mee. Zo komen modderstromen op de weg terecht.

Daardoor werd het wegdek onveilig voor bestuurders. De brandweer kwam toen ter plaatse om het wegdek schoon te maken.

Om de modder tegen te houden, plaatst de gemeente nu twee dwarsroosters. Die moeten modderstromen deels opvangen. "Maar als die vol zitten, dan verliezen ze uiteraard snel hun nut", zegt schepen voor Openbare Werken Peter Van Den Haute (N-VA). "Bovendien is ook de riolering niet breed genoeg om al het water te slikken. Daarom denken we ook aan een verhoogde grasberm. De grassen en hun wortels kunnen ook modder tegenhouden."