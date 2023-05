Pasgeboren ooievaarsjongen in Knesselare sterven na aanval van kraaien, volwassen ooievaar zwaargewond

Het ooievaarskoppel Opel en Kia is aangevallen in het nest op een paal langs de Urselweg in Knesselare bij Aalter. Daarin waren vorige week nog drie jongen uit hun ei gekomen. Het koppel ooievaars verbleef er al sinds april, maar het prille geluk kwam gisteren dus bruusk ten einde. "Donderdagavond viel een groep kraaien het nest aan. De drie jongen zijn verdwenen en één van de volwassen ooievaars heeft een poot gebroken", vertelt schepen Trenson.

Een alerte buurtbewoner kon het nest van op een veilige afstand filmen met een drone. "Daarbij zagen we dat het ooievaarskoppel zich nu op een akker dicht bij het nest bevindt", vervolgt Trenson. "We doen er alles aan om de vogel nog te redden. We hebben al verschillende vogelcentra gecontacteerd, maar zij beschikken niet over de juiste netten om de vogels te vangen. Dit weekend komt er een andere organisatie die de vogel hopelijk kan redden."

De schepen roept iedereen op om uit de buurt te blijven van de gewonde ooievaar. "De vogel is gewond en verzwakt. Het is belangrijk dat we hem nu alle rust gunnen en hem niet proberen te benaderen. We zijn niet zeker of we hem nog gaan kunnen redden, maar we doen er alles aan", aldus Trenson.