Piano's Maene is grootste pianobedrijf van Europa door overname 

Het was groot nieuws in de muziek- en instrumentenwereld. Piano’s Maene neemt alle activiteiten van Clavis Piano’s uit Nederland over en groeit zo van één naar vier winkels in Nederland. In België heeft het familiebedrijf vijf locaties. "Wij zijn nu met zo'n 110 mensen, wat zeker voor de pianowereld een grote groep is", zegt Wolf Leye van Piano's Maene.

Vandaag is Piano’s Maene het grootste pianobedrijf van Europa. Het richt zich op alle facetten van het verhaal: verkoop en verhuur, onderhoud en restauratie, maar ook op het bouwen van eigen piano’s. "Mensen kopen alsmaar meer online, maar zeker voor piano's is het belangrijk dat mensen er in een winkel kunnen op spelen, dat ze het instrument kunnen testen", aldus Leye. "Daarom zijn verschillende vestigingen met bijhorende winkels een belangrijk deel van het verhaal."