Podcast "De afspraak op vrijdag" met Jeroen Bergers, Kilian Vandenhirtz, Stijn Baert en Liesbeth Van Impe

In ‘De afspraak op vrijdag’ van 19 mei heeft Ivan De Vadder Jong N-VA-voorzitter Jeroen Bergers en Jong Groen-covoorzitter Kilian Vandenhirtz te gast, samen met professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) en hoofdredacteur van het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe. Ze hebben het over de partijcongressen van het voorbije weekend en ze gaan dieper in op “De Stemming”, het onderzoek over wat er politiek leeft in Vlaanderen.