Ramkraak op fietsenwinkel in Herentals: "Ze liepen doelgericht naar achter, ze zullen komen verkennen zijn"

De hele kraak is dan ook op camerabeelden vastgelegd. "Ze zijn achteruit binnengereden met een bestelwagen die waarschijnlijk gestolen was, want het was er een van een groot, bekend bouwbedrijf. Ze hebben 4 elektrische mountainbikes mee en 3 koersfietsen, zoals die waar Remco Evenepoel mee rijdt en de anderen bij Soudal Quick-Step. Het is duidelijk te zien op de beelden dat ze heel doelgericht te werk gingen. Ze zijn helemaal tot vanachter in de winkel gelopen, waar die specifieke fietsen staan. Ze zijn hier dus zeker al eens geweest. Er zijn 3 daders te zien. 2 mannen liepen binnen en buiten en gaven de fietsen aan de chauffeur. Die zette de fietsen in de bestelwagen."