Royals op zondag - Prinses Elisabeth oefent met nieuw wapen en prinses Ariane studeert na zomer in Italiaans sprookjeskasteel

Carole en Michael Middleton keerden in 1987 terug naar het Verenigd Koninkrijk na drie jaar te hebben doorgebracht in Jordanië. Zij was stewardess, hij manager bij een internationale luchthaven. "Ik had het gevoel nog niets bereikt te hebben. Ik was getrouwd op mijn 25e, kreeg Catherine op mijn 26e, ...", zegt Carole over die beginperiode in een zeldzaam interview vijf jaar geleden.



Dus besloten ze een bedrijfje op te richten waarin ook later de kinderen stapten. Zij groeiden immers op in en met de winkel. Kate stond ooit model voor een van de catalogussen en Pippa schreef voor de blog.



Vóór corona liepen er wekelijks 4.000 bestellingen binnen. Ik heb nog tonnen ideeën, verklapte Carole toen. Aan stoppen dacht ze absoluut niet.



Carole en Michael waren er ook bij op de uitvaart van koningin Elizabeth II en de kroning van koning Charles III. De discrete schoonouders van prins William worden erg gewaardeerd door de koninklijke familie.