Zaventem wil geen frituur meer op vernieuwd Kerkplein: einde in mineur voor Rudi en Magda van frituur Rapide 

Frituur Rapide op het Kerkplein in Zaventem gaat eind juni dicht. Het einde van een tijdperk, want Rudi en Magda openden hun frituur eind 1978, vertelt Rudi: "Ik liet de burgemeester weten dat ik in 2023 zou stoppen en de zaak wou overlaten, maar zij vertelde me dat er na de renovatie geen plaats meer zou zijn voor een frituur. Ik zou mijn frietkot ergens anders moeten zetten of een pand moeten aankopen als ik het nog wou overlaten. Bij dat laatste zit je al snel aan zo'n 700 à 800.000 euro. Dat wil ik als bijna 65-jarige niet meer riskeren."