TikTok-influencers klagen verbod op app in Amerikaanse staat Montana aan: wie zijn ze en waarom doen ze dat? 

Montana is de eerste staat in Amerika die de app verbiedt en zoals verwacht stuit het meteen op protest. "Montana kan zijn inwoners net zomin verbieden TikTok-video's te kijken of maken dan het de Wall Street Journal (Amerikaanse krant, nvdr.) zou kunnen verbieden omwille van de eigenaar of de ideeën die het publiceert", staat te lezen in de aanklacht van vijf populaire TikTokkers uit Montana.