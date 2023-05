Waarom zou je vandaag nog in het huwelijksbootje stappen?

Marijn heeft niet nagedacht over het al dan niet sluiten van een huwelijkscontract. Anton vindt het verkeerd dat een huwelijk je meer voordelen biedt, op fiscaal vlak bijvoorbeeld. "Ik moet trouwen om daar allemaal recht op te hebben of wat?"

"Grosso modo zijn er drie huwelijksstelsels", zegt Elke. "Eén: het wettelijk stelsel, dat is zonder contract. Dat betekent dat alles wat je binnen het huwelijk verwerft gemeenschappelijk is. Wat voor het huwelijk van jou was, blijft wel van jou. Twee: het stelsel van algehele gemeenschap. Je stapt in het huwelijk en alles wat je voordien had, wordt gemeenschappelijk. Drie: het stelsel van scheiding van goederen. Dan blijft alles gescheiden, is er geen gemeenschappelijk bezit, en kan je ook geen gemeenschappelijke schulden maken. Tegenwoordig stappen meer mensen in een huwelijk met een eigen vermogen, dan is het niet abnormaal dat je dat wil beschermen."

"Trouwen met scheiding van goederen vind ik totaal niet romantisch," zegt Marijn, "dat vind ik je met voorbedachte rade indekken. Tenzij de ene geen geld heeft en de ander heel rijk is. Of als je een bedrijf hebt."