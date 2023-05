Turnclub De Vaste Vuist kan opnieuw trainen in sporthal Lauwe na enorme waterschade

De trampolines, mousse in de valputten en heel wat matrassen zijn kapot door de waterschade. De turnzaal is de hele week dicht gebleven maar kan nu weer gebruikt worden, zegt een blije voorzitter Dries Defossez. "Er is heel veel werk verricht om de trainingszaal weer te kunnen openen. Een gespecialiseerde firma is vijf dagen lang bezig geweest met het afbreken van het beschadigde materiaal. Er zijn ook enorm veel vrijwilligers komen helpen". De valputten hebben de meeste schade opgelopen en blijven voorlopig onbruikbaar.