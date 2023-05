Waregem roept op om voor Kom Op Tegen Kanker naar de hippodroom te komen... het liefst met een hoedje op!

Waregem zou Waregem niet zijn, mochten er geen hoeden aan te pas komen. "We vragen aan de mensen die de erehaag helpen vormen om een hoed op te zetten. Wie er geen heeft, kan ter plaatse een krijgen. We hebben 1.000 papieren exemplaren liggen", zegt de schepen. "Hoeveel mensen we verwachten? Andere keren zijn er vlot 2.000 mensen aanwezig om die erehaag te vormen. Wij willen daar boven gaan. We plakken er geen getal op, maar onze hippodroom kan tijdens Waregem Koerse 40.000 man aan, dus er is plaats voor iedereen."