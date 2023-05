Wat moet je doen als je een spookrijder tegenkomt?

Er zijn twee soorten spookrijders. Er zijn bestuurders die opzettelijk in de verkeerde rijrichting rijden om terug te draaien of achteruit te rijden om een file te vermijden of om aan een politiecontrole te ontsnappen. Sommigen doen het zelfs voor de kick, bijvoorbeeld voor een weddenschap. Helaas zijn er ook mensen die op deze manier een wanhoopsdaad proberen te plegen.

Bij bestuurders die onopzettelijk spookrijden, is verstrooidheid of een oriëntatieprobleem vaak de oorzaak of men rijdt onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. De meeste spookrijders begaan hun fout overigens wanneer het donker is.