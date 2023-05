Wat willen de Chinezen? "President Xi Jinping zal geen oorlog riskeren"

Maar de enorme economische groei van de laatste decennia doet de Chinese leiders wel hunkeren naar meer internationale macht. “Xi wil dat het land zich stevig neerzet op het wereldtoneel. Hij wil vooral landen in Afrika en bij uitbreiding het globale Zuiden een alternatief bieden op het democratisch model van het Westen en tonen dat ook de autoritaire variant valide is”, aldus Rammeloo.

“Die landen hebben vaak ook genoeg van de westerse eisen en komen meer en meer in de invloedssfeer van China terecht. In ruil voor bijvoorbeeld een stem in de VN, krijgen ze infrastructuurprojecten of een grote lening van China. De redenering in veel van die landen is ook vaak: of je nu in de zak van Amerika zit of in de zak van China, het heeft allebei voor- en nadelen.”