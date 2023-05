Watertoren in Boom loopt leeg na lek: 700.000 liter water tot in kelders van bewoners

Bewoners van de Theodoor Van Rijswijcklaan in Boom zagen gisterenochtend hun straat plots veranderen in een kolkende rivier. "Rond 7 uur kreeg ik telefoon dat er een waterlek was in de straat. Er was een hoofdwaterleiding gesprongen, een buis met een diameter van 30 centimeter", zegt burgemeester Jeroen Baeten (N-VA). "Daardoor is er bijna 700.000 liter water van de watertoren naar boven gekomen."