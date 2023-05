1,27 miljoen Belgen werken niet en zoeken ook geen job, ook Vlaanderen "erg middelmatige leerling"

Er zijn redenen voor die slechte cijfers. Zo is bijvoorbeeld minder dan de helft van kortgeschoolden aan het werk, terwijl dat in Nederland 2 op de 3 is. Of nog: overal in de EU zijn meer migranten van buiten de EU aan de slag, België is daarmee bij de laatste vijf. Mensen met een arbeidsbeperking vallen hier ook (veel) vaker uit de boot dan elders in de EU.

En opvallend: mannen scoren slechter dan vrouwen. De inactiviteit van mannen (16,5 procent) is, op Italië en Kroatië na, nergens hoger dan in België. Vrouwen (25,3 procent) zitten wél in de buurt van het EU-gemiddelde. En ook ouderen zijn vaker inactief: van de groep tussen 50 en 64 heeft een op drie geen job, en zoekt die ook niet.