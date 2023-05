Wijgmaal organiseert het WK Traagrijden: "Deelnemers moeten een zo klein mogelijke afstand afleggen"

Het WK Traagrijden maakt deel uit van de Wijgmaalse Feesten, die dit weekend plaatsvinden in Wijgmaal. "We wilden een activiteit organiseren waar zowat iedereen aan kan deelnemen, en dat is een Kampioenschap Traagrijden geworden", vertelt Liesje. "Jong en oud kan het tegen elkaar opnemen. Dat brengt heel veel sfeer. Mensen staan te supporteren rond twee stilstaande fietsen, het is gewoon plezant."

"Vorig jaar was er iemand die ontzettend lang kon blijven stilstaan met zijn fiets. Die kon echt surplacen", weet Liesje. "Er zijn mensen die in twee minuten tijd werkelijk maar een paar centimeter vooruit komen!"