Wanneer mag een winkel je identiteitskaart vragen? En wat doen ze met die gegevens?

“Bovendien is het ook zo dat als men je identiteitskaart inleest, men absoluut je rijksregisternummer en foto niet mag inlezen. Het is moeilijk om te weten te komen of ze dat doen. Bovendien moet de technologie van de lezers voldoende ontwikkeld zijn om het rijksregisternummer en de foto niet in te lezen. Bij veel oudere toestellen vormt dat een probleem.”

Volgens Feys deed de Gegevensbeschermingsautoriteit al uitspraken over het inlezen van identiteitskaarten in winkels. “Je mag het laten doen op basis van vrije toestemming, maar er moet een wettelijk alternatief voor bestaan. Ook als een winkel de identiteitskaart bijvoorbeeld beschouwt als de klantenkaart, moeten zij in staat zijn om een alternatief aan te bieden. Anders is er geen sprake meer van vrije toestemming.” Je moet ze dus niet geven als je dat niet wilt en dat mag ook geen gevolg hebben voor kortingen en dergelijke. Ook een identiteitskaart als onderpand mag niet, bijvoorbeeld bij een gocart,- of fietsenverhuur.