Zangers aan zet in de Koningin Elisabethwedstrijd: wat moet je weten over deze muzikale marathon?

Viool, piano, cello en stem: dat zijn de disciplines van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd. Zang kwam erbij in 1988, onder meer op initiatief van de" toenmalige De Munt-directeur Gerard Mortier, met als eerste winnares de Poolse Aga Winska. Deze editie is de tiende voor zang. Traditiegetrouw in Flagey en Bozar in Brussel, en al even traditiegetrouw met koningin Mathilde en andere leden van de koninklijke familie in het publiek.