Oekraïense president Zelenski vraagt meer steun van Arabische leiders: "Sommigen onder jullie knijpen een oogje dicht"

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een toespraak gehouden op de top van de Arabische Liga in Saudi-Arabië, waar hij de eregast is. Zelenski vroeg er de Arabische leiders om meer steun voor zijn volk en verweet sommige Arabische landen dat ze "een oogje dichtknijpen" voor wat er in Oekraïne gebeurt.