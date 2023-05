Luchthaven Deurne bestaat honderd jaar: feestweekend met airshows en demonstraties van historische vliegtuigen

Op de luchthaven van Deurne, in Antwerpen, vinden dit weekend verschillende activiteiten plaats om de honderdste verjaardag ervan te vieren. Zo kunnen bezoekers heel wat oude vliegtuigen bezichtigen, of zelfs meevliegen met een aantal. "In 1923 zag het er hier nog helemaal anders uit: het was een vierkant grasvliegveld zoals de meesten er in die tijd uitzagen", vertelt Danny Cabooter, voorzitter van het luchtvaartmuseum Stampe & Vertongen Museum en zelf ook gewezen beroepspiloot. "De luchthaven ontstond onder impuls van oorlogspiloot Jan Olieslagers die ook contacten had met het koningshuis. Hij kreeg dit stuk grond toegewezen."