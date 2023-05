1400 Brusselse gezinnen op de wachtlijst voor een moestuin: "Toegang tot grond is niet democratisch"

Leander (41) deed in 2015 een aanvraag voor een stadstuintje bij Le Coin de Terre in Jette. “Meer dan zeven jaar later, eind 2022 kregen we dan eindelijk de bevestiging dat hij er een perceel beschikbaar was in de Bosstraat, op de grens van Jette en Ganshoren”, vertelt hij. Ook student installatietechnieken Pieter (23) is al lange tijd op zoek naar een stukje grond om zich in uit te leven. “Eigenlijk heb ik mijn zoektocht opgegeven. Ik heb hier en daar geïnformeerd maar hoorde al snel dat de wachtlijsten enorm lang waren. Dus ging ik op zoek naar andere initiatieven zoals een collectieve moestuin, maar dat was dan op vaste momenten dat ze samenkwamen. Dat sprak me minder aan”, vertelt hij lichtjes teleurgesteld. “Ik ben nu aan het zoeken naar een nieuwe locatie om te wonen, en daarbij ben ik echt op zoek naar iets met een tuin.”