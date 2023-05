18e Biënnale voor architectuur opent in Venetië, met aandacht voor klimaat en een "Belgisch" Bulgaars paviljoen

De Biënnale van Venetië is om het andere jaar gewijd aan hedendaagse kunst en aan architectuur. Dit jaar is het de 18e keer dat de internationale architectuurexpo plaatsvindt, met voor het eerst een curator met Afrikaanse roots: de Ghanees-Schotse Lesley Lokko. Het thema is “Het laboratorium van de toekomst”, met aandacht voor klimaat en koolstofneutraliteit en voor dekolonisering. Curator Lokko heeft opgeroepen om de verschillende expo's zo "licht" mogelijk te houden, of om materiaal van vorige jaren te hergebruiken.

Het Belgisch paviljoen in Venetië is ingevuld door Bento Architecture en filosofe Vinciane Despret, op initiatief van het Waalse Gewest. Hun expo “In vivo” onderzoekt de verhouding tussen architect en materialen. Er zijn onder meer experimenten te zien met organische, levende materialen zoals mycelium, het netwerk van draden van schimmels.

Ook het paviljoen van Bulgarije heeft een Belgisch tintje. Daar is het thema onderwijs. Doordat het bevolkingsaantal afneemt, sluiten steeds meer scholen de deuren in Bulgarije. De Gentse fotograaf en VRT NWS-journalist Alexander Dumarey heeft die neergang en leegstand gedocumenteerd op zijn talrijke reizen. Zijn foto’s en video’s zijn nu te zien in het Bulgaarse paviljoen. Een samenwerking met de Bulgaarse architect Boris Tikvarski.

Alexander Dumarey

"Best gewaagd om die negatieve kant van een land te tonen op een internationaal evenement als de Biënnale. Het is een verhaal waar Bulgarije al lang mee worstelt, door een laag geboortecijfer en een enorme migratiegolf. Die leegstaande scholen zijn een kanarie in de koolmijn: een eerste teken dat de bevolking van een dorp lijkt op te drogen," zegt Alexander Dumarey, die eraan toevoegt dat er best wel wat commotie was in Bulgarije over deze expo.

De Biënnale voor architectuur in Venetië is open van 20 mei tot 26 november 2023.

Een blik in enkele andere paviljoenen op de Biënnale voor architectuur:

"Coastal Imaginaries" in het Deense paviljoen Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Het Filipijnse paviljoen Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Het Amerikaanse paviljoen met "Everlasting Plastics" Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

"Sabao Azul e Agua" van Sandra Paulson in het Britse paviljoen Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

"Sweating Assets, on climate conditioning & ecology" in het paviljoen van Bahrein AFP or licensors

"Moving ecologies" in het Chileense paviljoen AFP or licensors